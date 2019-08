«Τρέλα» για Αντετοκούνμπο: Ζωγράφισαν ελληνική σημαία και φανέλα Γιάννη σε πάρκινγκ! (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι πλέον παγκόσμιο φαινόμενο, είναι ο MVP του ΝΒΑ, όλοι τον λατρεύουν.

Ένας άνθρωπος που όπως έδειξε είναι τρελός για τον Greek Freak αποφάσισε να ζωγραφίσει στο πάρκινγκ του τη φανέλα του Γιάννη στους Μπακς και πίσω από αυτή την ελληνική σημαία.

Μάλιστα ο αδερφός του ζήτησε από τα... ελάφια και τον Έλληνα σταρ να του δώσουν λίγη αγάπη;

Tι λέτε; Tην αξίζει; Πάντως το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό!

Hey @Bucks and @Giannis_An34 can my brother get some love for all the hard work he put into painting his parking space? #Bucks #GreakFreak #MVP pic.twitter.com/gIwzdfUBlR

— Alexander Schultz (@iamalexschultz) August 10, 2019