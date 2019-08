Οι Τζαζ έχουν μεγάλες προσδοκίες από την ομάδα τους τη σεζόν που έρχεται.

Μάλιστα ένας φίλος της ομάδας δημιούργησε ένα αριστούργημα, αφού έφτιαξε πίνακα με τους Ρούντι Γκομπέρ, Ντόνοβαν Μίτσελ και Μάικ Κόνλεϊ.

Μπράβο στον καλλιτέχνη, απίθανη δουλειά!

After seeing this I’m way too excited for the season to start. #utahjazz @utahjazz @spidadmitchell @rudygobert27 @mconley11 pic.twitter.com/gMojmCQ6pD

— jake harris (@jacobmattharris) August 10, 2019