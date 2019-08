Σε μια αξιέπαινη κίνηση προχώρησε ο Τζέιμς Χάρντεν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στις Μπαχάμες.

Ο σταρ των Ρόκετς είδε μια άπορη οικογένεια να ψάχνει για τροφή και της δώρισε 10.000 δολάρια για να βοηθήσει την κατάσταση.

Μεγάλος μάγκας ο Μούσιας.

Δείτε το video

James Harden gifted a group of family and friends $10K after he saw them fishing for food.

Incredible

(via tpizzzle/IG) pic.twitter.com/5BM7iR2cdy

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 10, 2019