Όταν ο Άιβερσον... διέλυε τους Ράπτορς με 54 πόντους! (vid)

Είναι ένας εκ των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών στη λίγκα.

Για τον Άλεν Άιβερσον δεν χρειάζονται συστάσεις. Τα... όργια του θρύλου των Σίξερς δεν ξεχνιούνται όσα χρόνια και αν περάσουν.

Το ΝΒΑ ΤV έχει αφιερώσει τη μέρα στη Φιλαδέλφεια και έτσι πήγε πίσω στον χρόνο, στο 2001.

Τότε στους ημιτελικούς της Ανατολής ο Answer τρέλαινε κόσμο με 54 πόντους κόντρα στους Ράπτορς, οδηγώντας την ομάδα του σε μια μεγάλη νίκη.

Τη χρονιά αυτή οι Σίξερς έπαιξαν στους τελικούς με τους Λέικερς

In 2001, Allen Iverson dropped 54 PTS on the Raptors!#TeamDay | @sixers pic.twitter.com/fAmYzTaRcV

— NBA TV (@NBATV) August 8, 2019