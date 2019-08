Tείτουμ: Παίζει 2 χρόνια λιγότερα από Πορζίνγκις, αλλά τον περνά σε συμμετοχές (pic)

Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις έχει να παίξει σε ματς ΝΒΑ από τον Φλεβάρη του 2018 εξαιτίας του σοβαρού τραυματισμού του στο ματς με τους Μπακς.

Ο Λετονός μπήκε στο ΝΒΑ το 2015 και έχει συμπληρώσει 186.

Αυτός ο αριθμός είναι μικρότερος από τα ματς του Τέιτουμ που έκανε ντεμπούτο στο ΝΒΑ το 2017, δηλαδή μπήκε στην κορυφαία λίγκα 2 χρόνια πριν τον παίκτη των Μάβερικς.

Jayson Tatum has already played in more games than Kristaps Porzingis.

Porzingis was drafted in 2015

Tatum was drafted in 2017

