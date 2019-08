Λίλαρντ: Έβγαλε το τρίτο προσωπικό του άλμπουμ και το «Moneyball» ξεχωρίζει! (pic & vid)

Οι παίκτες του ΝΒΑ δεν έχουν υποχρεώσεις και φροντίζουν να περνούν δημιουργικά τον χρόνο τους και να κάνουν πράγματα που τους αρέσουν. Ο Λίλαρντ εκμεταλλεύτηκε τον ελεύθερο χρόνο και κυκλοφορεί το τρίτο του προσωπικό άλμπουμ με ραπ μουσική.

Ο «BIG D.O.L.L.A.» προετοιμάζει το κοινό του, αφού σήμερα θα βγει ολοκληρωμένο άλμπουμ, ενώ ήδη κυκλοφορεί το πρώτο του τραγούδι το «Moneyball». Ο μπασκετικός κόσμος και όχι μόνο τον έχει αγκαλιάσει και τα σχόλια που ακούει είναι αποθεωτικά.

New album alert

BIG D.O.L.L.A.

Available 8/9 on all platforms! It’s my 3rd album and my best. Make sure y’all go support on Friday!

Dame (D)ifferent (O)n (L)evels (L)ord (A)llowed#DameDOLLA #BigDOLLA #FrontPageMusic @FrontPageMusic pic.twitter.com/dzmfXWwRQi

— Damian Lillard (@Dame_Lillard) August 7, 2019