Στην Ίντερ συνεχίζει την καριέρα του ο Ρομέλου Λουκάκου που άφησε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Αυτή η μεταγραφή άρεσε στον Τζος Χαρτ των Πέλικανς, ο οποίος έδωσε τα συγχαρητήρια στον Βέλγο για την αλλαγή σελίδας.

Δείτε την ανάρτηση του γκαρντ της Νέας Ορλεάνης.

Congrats on the move my boy @RomeluLukaku9 time to turn up out there!!

— Josh Hart (@joshhart) August 8, 2019