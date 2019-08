Στα ύψη είναι το rating της Μπριάνα Στιούαρτ στο ΝΒΑ 2Κ20.

H ΜVP του WNBA το 2018 έχει 95 overall, όσο και ο Στεφ Κάρι.

Έτσι μόνο 5 σταρ της λίγκας την περνάνε. Μιλάμε για τον ΛεΜπρόν, Λέοναρντ, Αντετοκούνμπο, Χάρντεν, Ντουράντ.

#TheBoardroom's exclusive first look at @BreannaStewart's @NBA2K rating & image

Watch the full video + Breanna's reaction:

#NBA2K20 #WNBA

— The Boardroom (@boardroom) August 8, 2019