Ο Νας αναλαμβάνει ρόλο σχολιαστή στο πλευρό των Μπάρκλεϊ και Σακίλ (pic)

Ο Νας είχε ρόλο σχολιαστή στους αγώνες του Champions League και πλέον οι δραστηριότητες του επεκτείνονται στο μπάσκετ.

«Συνεχίζω να αγαπώ το μπάσκετ. Απόλαυσα πραγματικά την περσινή εμπειρία δουλεύοντας με την Turner Sports και την Bleacher Report...» ανέφερε χαρακτηριστικά.

.@SteveNash is expanding his role with Turner Sports!

The 2x Kia NBA MVP will join @NBAonTNT as a contributor and evolve his season-long presence on @brfootball's UEFA Champions League coverage. pic.twitter.com/q76wtayhGR

— NBA on TNT (@NBAonTNT) August 6, 2019