Ο μπαμπάς του Γιανγκ είναι μικρότερος του Βινς Κάρτερ! (pic)

Ο Βινς Κάρτερ θα παίξει ακόμα μια σεζόν στο ΝΒΑ, με την φανέλα των Χοκς. Ο έμπειρος παίκτης ανανέωσε και στα 42 του συνεχίζει στον «μαγικό» κόσμο. Απίστευτα πράγματα μπορεί να κερδίσει από εκείνον ο Τρέι Γιανγκ, που μετά την πρώτη του εξαιρετική σεζόν ετοιμάζεται να κάνει την διαφορά και θα έχει στο πλευρό του έναν σταρ του ΝΒΑ να τον καθοδηγεί. Ένα εξαιρετικά fun fact που έχει κυκλοφορήσει είναι ότι ο πατέρας του Γιανγκ είναι μικρότερος από τον συμπαίκτη του. Ο Κάρτερ είναι γεννημένος στις 26 Ιουνίου του 1977 και ο Ρέισφορντ Γιανγκ είναι γεννημένος στις 5 Νοεμβρίου του 1977.

Vince Carter is older than Trae Young's dad. Carter, 42, was born Jan. 26, 1977, while Rayford Young, 41, was born Nov. 5, 1977. #SCFacts (h/t auvenir/reddit) pic.twitter.com/TfDh530uxV

— SportsCenter (@SportsCenter) August 6, 2019