Ο Σίμονς ισχυρίστηκε πως έπεσε «θύμα ρατσισμού» σε καζίνο

Ο 23χρονος παίκτης των Σίξερς βρέθηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Αυστραλία, και μαζί με φίλους του αποφάσισε να πάει σε καζίνο στη Μελβούρνη.

Εκεί, του απαγορεύτηκε η είσοδος αρχικά, με τον ίδιο να δημοσιεύει βίντεο στο instagram, κάνοντας λόγο για ρατσισμό, καθώς η ασφάλεια ζήτησε από εκείνον και δύο μαύρους φίλους του ταυτότητες, ενώ άφησαν τον λευκό τους φίλο στην απ' έξω.

Στην συνέχεια «κατέβασε» το σχετικό βίντεο από το προφίλ του, αλλά τα νέα είχαν ήδη «ταξιδέψει». Το καζίνο ισχυρίστηκε πως το προσωπικό ασφαλείας του κάνει ελέγχους ρουτίνας σε όλους όσοι θεωρεί πως είναι κάτω των 25 ετών και γι' αυτό το λόγο ζητήθηκαν οι ταυτότητες.

Στον Σίμονς και την παρέα του δεν επετράπη η είσοδος αρχικά, αλλά σε δεύτερο έλεγχο μπήκαν στο καζίνο, αφού έδειξαν τις ταυτότητές τους..

«Η πολιτική ασφαλείας μας απαιτεί από τους securities να ελέγχουν αυτούς που θεωρούν πως είναι κάτω των 25 ετών, ώστε να εξασφαλιστεί πως κανείς κάτω των 18 ετών δεν θα περάσει στο καζίνο, όπως ορίζει ο νόμος. Το γκρουπ έδειξε τις ταυτότητές του και του επετράπη η είσοδος. Απορρίπτουμε έντονα τις αναφορές ότι κάναμε διακρίσεις σε γκρουπ επισκεπτών μας», ανέφερε η επίσημη τοποθέτηση του καζίνο.

Ο Σίμονς με «τιτίβισμα», σχολίασε: «Όπως ξέρετε, συνέβη ένα περιστατικό χθες στο Crown και οι φίλοι μου κι εγώ νιώσαμε "ξεχωριστοί", σε κανέναν δεν αρέσει να νιώθει έτσι. Είμαι πολύ παθιασμένος όσον αφορά την ισότητα και πάντα θα μιλάω ανοιχτά, ακόμα κι αν χρειάζεταi να κάνω άβολες συζητήσεις».

As you know an incident happened last night at Crown and my friends and I felt personally singled out, no one likes to feel like this. I am very passionate about equality and I will always speak up even if it means having uncomfortable conversations.

