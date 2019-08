Χάσλεμ: Mένει στους Χιτ για 17η σεζόν και γίνεται ο μακροβιότερος ενεργός παίκτης του ΝΒΑ! (pics)

Ήταν πριν από 17 χρόνια όταν ο Ουντόνις Χάσλεμ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τους Χιτ και από τότε δεν έβγαλε ποτέ την φανέλα τους. Το 2003 έμεινε χωρίς ομάδα στο ντραφτ, το Μαϊάμι του έδωσε συμβόλαιο και από τότε η σχέση τους έγινε ζωής. Ήταν μέρος και των τριών πρωταθλημάτων του Οργανισμού και έχει ζήσει όλες τις μεγάλες στιγμές της ομάδας. Με αυτόν τον τρόπο έγινε ο έκτος παίκτης που έχει τέτοια ιστορία με μια ομάδα στο ΝΒΑ, είναι ο μακροβιότερος ενεργός σε ολόκληρη την λίγκα, με τον Στεφ Κάρι να τον ακολουθεί και ο μακροβιότερος στον Οργανισμό.

Ο Πατ Ράιλι, ο πρόεδρος της ομάδας, σχολίασε: «Είμαστε υπερήφανοι να καλωσορίζουμε τον αρχηγό μας πίσω για 17η σεζόν. Είναι η καρδιά και η ψυχή του Μαϊάμι και είμαστε υπερήφανοι που θα τον έχουμε να βοηθά την ομάδα για μια ακόμα φορά». Ο παίκτης είναι ο πρώτος σε ριμπάουντ στην ιστορία της ομάδας, ενώ είναι μέσα στους 5 πρώτους σε παιχνίδια, σε συμμετοχές ως βασικός, σε λεπτά, σε double-doubles και σουτ εντός παιδιάς.

