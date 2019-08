Ένας πιτσιρικάς... έκανε πλάκα στον Κάρι με κίνηση που «πήρε» από τον ίδιο τον παίκτη! (vid)

Ο νεαρός Τσετ Χόλμγκρεν, που είναι μαθητής λυκείου και ένας από τους παίκτες που θα μας απασχολήσουν στο μέλλον, θέλησε να δώσει λίγη λάμψη στην προσπάθεια του και είχε βρει τον τρόπο. Βρέθηκε να παίζει απέναντι στον Στεφ Κάρι και δεν χαρίστηκε στον ηγέτη των Ουόριορς. Ο νεαρός αποφάσισε να κάνει μια κίνηση που είναι χαρακτηριστική του Κάρι, του βγήκε πετυχημένη και σκόραρε εντυπωσιακά, κάνοντας πολλά κεφάλια να γυρίσουν, με το δεδομένο βέβαια ότι ο Στεφ δεν έπαιξε και την πιο σκληρή του άμυνα.

Ο πιτσιρικάς πάντως είναι δύο μέτρα και ήδη έχει καταφέρει να κάνει αίσθηση με την ικανότητα που έχει στον χειρισμό της μπάλας και αρέσκεται στο να πηγαίνει στο ένας εναντίον ενός.

Κρατήστε το όνομα του, θα το συζητήσουμε ξανά σύντομα...

High schooler Chet Holmgren really did cook Steph with his own move

(via @Ballislife) pic.twitter.com/CZTWR7wd1i

— SportsCenter (@SportsCenter) August 7, 2019