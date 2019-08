Πόποβιτς: «Ο Ντάνκαν δεν έχει ιδέα από προπονητική, δεν ξέρω γιατί τον προσέλαβα» (vid)

Ο Τιμ Ντάνκαν θα είναι assistant coach στα «σπιρούνια» την νέα χρονιά και θα είναι στο πλευρό του Γκρεγκ Πόποβιτς, της Μπέκι Χάμον και του Ουίλ Χάρντι.

Στη διάρκεια της media day της εθνικής ΗΠΑ, ενόψει Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο 70χρονος προπονητής ρωτήθηκε γι' αυτό και ήταν ξανά απολαυστικός.

«Ο Ντάνκαν δεν έχει ιδέα από προπονητική. Ακόμα δεν ξέρω γιατί τον προσέλαβα. Μού έδινε τον μισθό μου για 19 χρόνια, οπότε ήμουν κάπως... υποχρεωμένος να τον ξεχρεώσω».

"Tim Duncan doesn't know a lick about coaching. I don't even know why I hired him."

Pop has jokes for Duncan pic.twitter.com/cIdqElzQzq

— SportsCenter (@SportsCenter) August 5, 2019