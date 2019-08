Ο Γκομπέρ ξέσπασε σε δήλωση του Τραμπ και την... είπε σε ακόλουθό του (pics)

Ο Γάλλος σέντερ των Τζαζ έκανε retweet δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, που ανέφερε πως τα video games φταίνε για τις μαζικές επιθέσεις (σε Τέξας και Οχάιο), και σχολίασε «Ο κόσμος παίζει τα ίδια video games σε όλο τον κόσμο. Αλλά 99% των επιθέσεων συμβαίνουν στην ίδια χώρα».

Κάποιος τού έγραψε: «Τί κάνει η Γαλλία του Μακρόν τώρα; Πάω στοίχημα πως κάποιοι από τους διαδηλωτές θα εύχονταν να προστατέψουν τον εαυτό τους τώρα. Το 2Α δεν είναι διαπραγματεύσιμο Ρούντι».

Και τότε ο Γκομπέρ απάντησε: «Η Γαλλία δεν τα πάει καλά. Αλλά δεν έχουμε νεκρά αθώα παιδιά κάθε ημέρα. Και δεν προσπαθώ να τα συγκρίνω. Θα ήθελα τα μελλοντικά παιδιά μου να είναι ασφαλή και στις δύο χώρες».

People play the same video games all over the world...but 99% of mass shootings happen in the same country. https://t.co/NcFBmQRvwi

France isn’t doing great...but we don’t have innocent kids getting shot dead every other day...and i’m not trying to compare, i’d like for my future kids to be safe in both countries. https://t.co/YbBOjPrBx4

