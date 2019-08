Κιούμπαν: «Mπορούμε να φτιάξουμε το δικό μας Παγκόσμιο Κύπελλο» (pic)

Η Team USA θα πάει στο Παγκόσμιο της Κίνας με πολλές απουσίες και πολύς κόσμος αρχίζει να πιστεύει πως οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να χάσουν το χρυσό μετάλλιο.

Θέση στο θέμα πήρε ο Μαρκ Κιούμπαν, κάνοντας την πρόταση για δημιουργία νέας διοργάνωσης του ΝΒΑ σε συνεργασία με τους παίκτες

Ο ιδιοκτήτης των Μάβερικς ανέφερε πως θα μπορούσε το ΝΒΑ να φτιάξει το δικό του Παγκόσμιο.

«Θα μπορούσαμε να φτιάξουμε το δικό μας Παγκόσμιο Κύπελλο σε συνεργασία με τους παίκτες», ήταν τα λόγια του.

Μια πρόταση που κάνει πολλούς να αναρωτιούνται.

We could start our own global championship and World Cup in partnership with the players. https://t.co/d0xthAa0bM

— Mark Cuban (@mcuban) August 6, 2019