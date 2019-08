Σπερς: Μοναδικοί με θετικό ρεκόρ νικών κόντρα σε όλους! (pic)

Μία από τις κορυφαίες και πιο σταθερές ομάδες του ΝΒΑ είναι οι Σπερς, κάνοντας θαύματα από τότε που τους ανέλαβε ο Πόποβιτς.

Το Σαν Αντόνιο είναι η μοναδική ομάδα στην ιστορία του ΝΒΑ με θετικό ρεκόρ νικών κόντρα σε όλους τους αντιπάλους στη λίγκα.

Καλύτερο ρεκόρ κόντρα στους Κλίπερς (75.3%) και χειρότερο απέναντι στους Μπλέιζερς (50.3%).

Από τότε που ο Πόποβιτς βρίσκεται στην ομάδα (1996), οι Σπερς έχουν χάσει τα playoffs μόνο μια φορά. Εκπληκτικό επίτευγμα.

Research: Spurs are the only team with a winning record against all franchises. https://t.co/zsi7KRnR6f pic.twitter.com/a3A5tZ5uDZ

— HoopsHype (@hoopshype) August 5, 2019