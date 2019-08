Κάρτερ: Kλείνει την καριέρα του στους Χοκς και γράφει ιστορία! (pic)

Στους Χοκς θα παίζει και τη νέα σεζόν ο εκπληκτικός Βινς Κάρτερ σύμφωνα με τον έγκυρο Άντριαν Βοϊναρόφσκι.

Ετσι ο κορυφαίος dunker όλων των εποχών θα φορέσει τη φανέλα της Ατλάντα στην τελευταία σεζόν της καριέρας του.

Ο Vinsanity θα είναι ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που θα παίξει 4 δεκαετίες μπάσκετ.

Τη σεζόν που πέρασε μέτρησε 7.4 πόντους και 2.6 ριμπάουντ σε 76 ματς με τα γεράκια.

Free agent Vince Carter has agreed to a deal to return to the Atlanta Hawks, league source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 5, 2019