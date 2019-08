Οι διακοπές ανήκουν στο... παρελθόν για τον 30χρονο φόργουορντ, ο οποίος έχει στρωθεί στην δουλειά για τη νέα σεζόν.

Ο Γκρίφιν πρωταγωνιστεί σε βίντεο που τον δείχνει να έχει το... άχαστο από τα 7.25μ., αφού μέτρησε 24/24!

Blake Griffin getting threes off with speed now. (via @Cbrickley603, harrington1313/Instagram) pic.twitter.com/y76OWHLTn2

— House of Highlights (@HoHighlights) August 4, 2019