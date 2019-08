Πρώην του Άρη πήγε Ουόριορς (pic)

Πριν λίγα χρόνια έπαιζε στον Άρη και πλέον θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί στους Ουόριορς.

Σύμφωνα με το Sportando, o Ντέβιν Μαρμπλ υπέγραψε «Exhibit 10 contract» με τους πολεμιστές.

Αυτό το συμβόλαιο έχει τη δυνατότητα να του εξασφαλίσει minimum μισθό, αν πειστεί η ομάδα για την αξία του. Ο Μαρμπλ θα είναι στην προετοιμασία της ομάδας για να δοκιμασει τις δυνάμεις του στο κορυφαίο επίπεδο.

Σε περίπτωση που δεν δείξει τα πράγματα που περιμένουν από αυτόν ή θα υπογράψει two-way contract ή θα φύγει, έχοντας ακόμα ένα παραθυράκι μέσω G-League για 60 μέρες.

Πέρυσι είχε 13.3 πόντους ανά ματς με την Τρέντο.

The Golden State Warriors have signed free agent Devyn Marble to an exhibit 10 contract, a source told @Sportando.

Marble spent last season with Trento averaging 13.3 points per game in Serie A

— Emiliano Carchia (@Carchia) August 3, 2019