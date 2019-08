Κάρι-Τόμπσον-Γκριν: H καλύτερη τριπλέτα της ιστορίας! (pic)

Ο Ντρέιμοντ Γκριν υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους Ουόριορς και έτσι δεν θα σπάσει η φοβερή τριάδα με Κάρι και Τόμπσον.

Η τριπλέτα αυτή μετρά 365 νίκες και 113 ήττες όταν παίζει μαζί, κάτι που σημαίνει πως βρίσκεται στο 76% το ποσοστό νικών της.

Αυτό είναι και το υψηλότερο ποσοστό της ιστορίας για οποιαδήποτε τριάδα έχει παίξει 400+ ματς στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του πλανήτη.

The combination of Draymond Green, Klay Thompson and Stephen Curry are 365-113 (.764 win percentage) in games they have played together in their careers.

That is the highest win percentage by any trio in NBA history (min. 400 games) pic.twitter.com/6s6f3cjDuC

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) August 3, 2019