Oι Καβς απέκτησαν τον Σιντάριους Θόρνγουελ για την επόμενη σεζόν.

Στην καριέρα του στο ΝΒΑ μετρά 137 παιχνίδια με 2.5 πόντους μέσο όρο.

Την σεζόν που πέρασε, είχε 1 πόντο ανά ματς με τη φανέλα των Κλίπερς

Sindarius Thornwell has agreed to a one-year deal with the Cavaliers. (via The Athletic) pic.twitter.com/Zks51IdK7P

