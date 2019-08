Σίγουρα θα υπάρχουν πολλοί λάτρεις του NBA 2K20 που θα παίρνουν Λέικερς στο video game εξαιτίας των ΛεΜπρόν και Ντέιβις.

Πάντως το κομμάτι θα κάνει και ο Κούζμα, όπως φαίνεται από το rating που του έχουν.

Ο Αμερικανός φόργουορντ βρίσκεται στο 84 και είναι βελτιωμένος σε σχέση με πέρυσι.

First Look at Kuz Agree or nah? #2KRatings pic.twitter.com/vFaFKVse1L

— NBA 2K20 (@NBA2K) August 3, 2019