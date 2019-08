Γκριν: Eπέκταση 100 εκατ. δολαρίων στους Ουόριορς (pic)

Θα ριζώσει στους Ουόριορς ο Ντρέιμοντ Γκριν.

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο κορυφαίος αμυντικός της ομάδας θα υπογράψει νέο τετραετές συμβόλαιο αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων με το Γκόλντεν Στέιτ.

Συνολικά για τα επόμενα 5 έτη θα πάρει 118 εκατ. ευρώ. Τη σεζόν που πέρασε, μέτρησε 7.4 πόντους, 6.9 ριμπάουντ και 4.6 ασίστ.

Έτσι διατηρείται η φοβερή τριάδα με Κάρι-Τόμπσον-Γκριν.

The new deal, which starts with the 2020-21 season, brings the total length and value of Green’s contract to five years, $118M. https://t.co/nHuVPDCzda

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 3 Αυγούστου 2019