«Βασιλιάς» στo instagram το ΝΒΑ, πάνω από Premier League και La Liga! (pic)

Bασιλιάς στο instagram είναι το ΝΒΑ τον Ιούλιο, αφήνοντας πίσω του το αμερικανικό μπέιζμπολ, τη La Liga, το NFL και την Premier League.

H κορυφαία λίστα μπάσκετ του πλανήτη βρίσκεται 68.3 εκατομμύρια interactions, ενώ το μπέιζμπολ έχει 54.8.

To ισπανικό πρωτάθλημα το συναντάμε στα 42.2, ενώ την πεντάδα κλείνει το αγγλικό έχει 34.9

TOP 5 most popular sports leagues in the world on #instagram during july 2019!

Ranking by total interactions (official accounts)

1.@NBA 68,3M

2.@MLB 54,8M

3.@LaLiga 42,2M

4.@NFL 39,9M

5.@premierleague 34,9M pic.twitter.com/3sTLDxtshm

— Deportes&Finanzas® (@DeporFinanzas) August 3, 2019