Ο Χάρις πρώτα υπερασπίστηκε τον Μαριάνοβιτς και έπειτα είπε τον... πόνο του! (pic)

Χάρις και Μαριάνοβιτς τα τελευταία χρόνια πήγαιναν μαζί σε ομάδες, αλλά οι δύο κολλητοί φέτος το καλοκαίρι... χώρισαν. Ο Χάρις έμεινε στους Σίξερς και ο Σέρβος σέντερ μετακόμισε στο Ντάλας και τους Μάβερικς.

Με την ανακοίνωση των νέων rating για το φετινό NBA2K, ο Χάρις σχολίασε ότι δεν του αρέσει ούτε το 75 του φίλου του, ενώ τον κάνει να αισθάνεται άβολα και ο Μπόμπαν του με την νέα του φανέλα. «Δεν ξέρω τι με αναστατώνει πιο πολύ, το rating ή η φανέλα».

Μοναδικό bromance...

I don't know what makes me more upset the rating or the jersey @NBA2K @Ronnie2K @BobanMarjanovic pic.twitter.com/gVSj883rf1

