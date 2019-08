Χριστουγεννιάτικος Ζάιον: «Κυνηγά» ΛεΜπρον, Γιούιν, Κάρτραϊτ και Κούζμα (vid)

Το ΝΒΑ ανακοίνωσε τα φετινά παιχνίδια που θα γίνουν τα Χριστούγεννα και οι «μάχες» δεν θα μπορούσαν να είναι καλύτερες. Οι Πέλικανς θα παίξουν στο Ντένβερ κόντρα στους Νάγκετς και ο Ζάιον Ουίλιαμσον είναι ο ρούκι που περιμένουν όλοι να δουν.

Ο 18χρονος, που είναι το φετινό Νο.1 του ντραφτ, θα ήθελε μια μεγάλη εμφάνιση στα χνάρια των τεσσάρων ρούκις των τελευταίων 40 χρόνων, που έχουν πετύχει 30 πόντους εκείνη την ημέρα. Ο ΛεΜπρον το έκανε το 2003, ο Γιούιν το 1985, ο Κάρτραϊτ το 1979 και ο Κάιλ Κούζμα το 2017.

Zion Williamson is set to make his Christmas Day debut as a rookie.

Over the last 40 years only 4 rookies have scored 30 points in their Christmas Day debut:

LeBron James (2003), Patrick Ewing (1985), Bill Cartwright (1979) and Kyle Kuzma (2017). pic.twitter.com/PVDTrXPzy7

