Γκρίφιν: «Παρουσιάστηκαν με λάθος τρόπο τα λεγόμενα μου για τον ΛεΜπρόν»

Talk of the town έγιναν οι δηλώσεις του πρώην προέδρου των Καβς, Ντέιβιντ Γκρίφιν, που τόνισε πως ήταν δυστυχία να... χτίζεις την ομάδα γύρω από τον ΛεΜπρόν.

Ο Γκρίφιν ανέφερε πως παρεξηγήθηκε η λέξη «ένστικτο» για τις επιτυχίες που χρησιμοποίησε για τον ΛεΜπρόν και δεν χρησιμοποιήθηκε με τον σωστό τρόπο. Εννοούσε πως όταν φτάνεις στην κορυφή μετά από τέτοια ανατροπή και χαρίζεις το πρώτο πρωτάθλημα στην ομάδα, είναι δύσκολο να διαθέτεις την ίδια όρεξη

«Ένιωθα μια μιζέρια που απλώς «κυνηγούσαμε» το πρωτάθλημα και είχαμε μόνο αυτό ως σκοπό. Κανείς δεν πίστευε πως θα παίρναμε τίτλο.Μετά από 52 χρόνια ήρθε τίτλος σε οποιαδήποτε άθλημα στην περιοχή. Όταν καταφέρνει κάτι τόσο μεγάλο είναι σχεδόν αδύνατο να έχει το ένστικτο για τίτλο και κορυφή και στη συνέχεια. Να μην έχει την ίδια όρεξη με αυτή που είχε πριν τα καταφέρει. Το κείμενο δεν τα μεταφέρει ακριβώς σαν αυτά που ήθελα να δώσω στον κόσμο να καταλάβει. Δεν το είπα με τον τρόπο που φάνηκε και ο ΛεΜπρόν δεν έχει να αποδείξει τίποτα», ήταν τα λόγια του.

David Griffin joined The Jump to clarify his comments on LeBron losing his hunger to win: pic.twitter.com/MZv7eELvw1

— ESPN (@espn) August 2, 2019