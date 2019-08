Μπλέικ Γκρίφιν: «Αποτύχαμε στους Κλίπερς, Λέοναρντ-Τζορτζ μπορούν να τους... απογειώσουν»

Οι Κλίπερς προσπάθησαν στο παρελθόν με την τριάδα Κρις Πολ, Μπλέικ Γκρίφιν και ΝτεΆντρε Τζόρνταν να πάρουν το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Ο Μπλέικ στάθηκε σε εκείνη την περίοδο, τονίζοντας πως στα αθλήματα, όλοι μετρώνται με τους τίτλους. Άρα ήταν αποτυχημένοι. Πρόσθεσε πως Λέοναρντ και Τζορτζ έχουν την ευκαιρία να απογειώσουν την ομάδα.

«Δεν πετύχαμε τίποτα, έτσι τα μετράνε όλα στα αθλήματα. Αν Λέοναρντ και Τζορτζ πετύχουν, τότε θα είναι αυτοί που θα απογειώσουν το franchise», ήταν τα λόγια του.

