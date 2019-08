Χοκς: Κράτησαν θέση στον Κάρτερ για να κλείσει την καριέρα του! (pic)

Στην τελευταία σεζόν της καριέρας του θα μπει ο κορυφαίος dunker ever.

Ο τεράστιος Βινς Κάρτερ δεν έχει βρει ακόμα ομάδα, όντας free agent.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα οι Χοκς έχουν κρατήσει θέση στο ρόστερ σε περίπτωση που θέλει να κλείσει την καριέρα του σε αυτούς.

Ο Vinsanity πέρασε και την σεζόν 2018-19 στην Ατλάντα, ενώ έχει δηλώσει πως θα ήθελε να τελειώσει την μπασκετική του σταδιοδρομία στο Τορόντο, δηλαδή εκεί όπου ξεκίνησε.

Hawks are keeping a spot reserved for Vinsanity if he chooses Atlanta, per @ChrisKirschner

Where would you like to see Carter spend his final season? pic.twitter.com/VuG8shM4KS

— Bleacher Report (@BleacherReport) 2 Αυγούστου 2019