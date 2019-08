Χριστούγεννα στο ΝΒΑ με ΛεΜπρόν εναντίον Λέοναρντ και Σίξερς - Μπακς! (pic)

Ο Καουάι Λέοναρντ και ο Πολ Τζορτζ πήραν το ταλέντο τους και μετακόμισαν στο Λος Άντζελες για λογαριασμό των Κλίπερς, δίνοντας πλέον τεράστιο ενδιαφέρον στη μάχη του Staples Center με τους Λέικερς του ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος θα έχει πλέον στο πλευρό του τον Άντονι Ντέιβις!

Σύμφωνα με τον Wojnarowski, οι δυο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες στο πλαίσιο της Christmas Day της σεζόν 2019-20! Από κει και πέρα, οι Νάγκετς θα υποδεχτούν τους Πέλικανς και οι Ράπτορς τους Σέλτικς ενώ οι Μπακς θα ταξιδέψουν στη Φιλαντέλφια για τον αγώνα με τους Σίξερς.

Sources: Christmas Day games set for 2019-2020 NBA season include —

Clippers-Lakers at Staples Center

New Orleans at Denver

Boston at Toronto

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 2, 2019