Πολ Τζορτζ: Πέντε χρόνια μετά το διαλυμένο του πόδι, όλα είναι διαφορετικά! (pic & vid)

O Πολ Τζορτζ έχει την δική του πορεία και διαδρομή στο ΝΒΑ, με τις δυσκολίες που έχει περάσει να τον ορίζουν. Ήταν 5 χρόνια πριν ξημέρωμα στην Ελλάδα της 2ης ημέρας του Αυγούστου, όταν όλα σκοτείνιασαν μπροστά στα μάτια του ΝΒΑer. Ο παίκτης των Πέισερς ήταν στην προετοιμασία της εθνικής του ομάδας, στην προετοιμασία για το Παγκόσμιο Κύπελλο της Ισπανίας.

Σε ένα παιχνίδι προετοιμασίας έπεσε άτσαλα στο παρκέ και διέλυσε το δεξί του πόδι στην βάση της μπασκέτας. Το πόδι έσπασε σε δύο σημεία και ο Τζορτζ χρειάστηκε να μπει στην διαδικασία να ανέβει το βουνό της επιστροφής. Έχασε σχεδόν όλη την σεζόν με τους Πέισερς, ενώ επέστρεψε ξανά στις προπονήσεις στις 26 Φεβρουαρίου του 2015, τρεις ημέρες πριν τον προγραμματισμό. Στις 5 Απριλίου διαλύοντας κάθε προγνωστικό επέστρεψε στα παρκέ και σκόραρε 13 πόντους σε 15 λεπτά που έμεινε στο παρκέ κόντρα στους Χιτ.

Κατάφερε και έπαιξε 6 παιχνίδια με την ομάδα του μέχρι το τέλος της σεζόν, έχοντας 8.8 πόντους και 3.7 ριμπάουντ. Από τότε πολύ νερό έχει μπει στο αυλάκι. Ο δρόμος που έχει διανύσει είναι μεγάλος. Το 2017 έγινε ανταλλαγή στους Θάντερ και εκεί βρήκε όσα χρειαζόταν για να λάμψει. Κατάφερε να κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις και να ανεβάσει κατακόρυφα τις μετοχές του δείχνοντας ότι είναι στο καλύτερο επίπεδο της καριέρας του.

Το φετινό καλοκαίρι πήρε την απόφαση να αφήσει την Οκλαχόμα και να μετακομίσει στο Λος Άντζελες. Μαζί με τον MVP των Τελικών, Καουάι Λέοναρντ, θέλουν οι δυο τους να κάνουν την διαφορά και να είναι στους βασικούς διεκδικητές του πρωταθλήματος. Με τις ομάδες της Δύσης να έχουν δυναμώσει εξαιρετικά, οι δύο σταρ πήραν την απόφαση να συνθέσουν ένα δίδυμο που θα μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος. Από το καλοκαίρι του 2014 πολλά έγιναν και το φετινό καλοκαίρι βρίσκει τον Πολ Τζορτζ με ένα νέο λαμπρό μέλλον μπροστά του.

Five years ago today Paul George suffered a devastating compound leg fracture with Team USA.

The long road back has led him back home to LA. pic.twitter.com/SmHv1TDYf1

— ESPN (@espn) August 1, 2019