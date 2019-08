Πρώην πρόεδρος Καβαλίερς: «Ήταν δυστυχία να... χτίζεις την ομάδα γύρω από τον ΛεΜπρόν»

Ο νυν αντιπρόεδρος των Πέλικανς υπήρξε ηγετικό στέλεχος των Καβαλέρς την εποχή του «Βασιλιά».

Ο Ντέιβιντ Γκρίφιν σε μία επίσκεψή του στο Λος Άντζελες... επιτέθηκε στον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

«Ό,τι κι αν κάναμε ήταν μη βιώσιμο και κατά του οργανισμού. Δεν ήταν καθόλου διασκεδαστικό. Θα το χαρακτήριζα δυστυχία. Κυριολεκτικά όταν κατακτήσαμε το πρωτάθλημα, θα έφευγα. Δεν μπορούσα να μείνω άλλο για όλα τα λεφτά του κόσμου. Δεν υπήρχαν πολλά ακόμη για εκείνον. Δεν νομίζω ότι έχει πια τόσο πολύ αυτό το ένστικτο για να κερδίσει» ανέφερε ο Γκρίφιν.

Ο ΛεΜπρόν μέσω τουίτερ απάντησε πως, «Εντάξει, εντάξει. Αρκετά. Ο θρόνος έχει κοστίσει ακριβά και δε θα μπω σε αυτή τη διαδικασία».

Alright alright. Enough is enough. The throne has been played with to much and I ain’t for horseplay. Ether coming soon! #JamesGang

— LeBron James (@KingJames) August 1, 2019