Συμπαίκτης των Λέοναρντ και Τζορτζ ο Πάτερσον (pic)

Η Οκλαχόμα και ο Αμερικανός φόργουορντ ήλθαν σε συμφωνία ώστε να ολοκληρώσουν πρόωρα τη μεταξύ τους συνεργασία (σ.σ. το συμβόλαιο του Πάτερσον ολοκληρώνεται το 2020) και ο... προσεχώς free agent Πάτερσον θα συνεχίσει την καριέρα του στους Κλίπερς.

Ο 30χρονος φόργουορντ έχει 6.9 πόντους, 4.1 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ μ.ό. καριέρας σε 622 αγώνες στη regular season με τους Ρόκετς, Κινγκς, Ράπτορς και Θάντερ.

Once his $5.7 million salary clears waivers, Patterson’s intention is to sign with the Los Angeles Clippers, league sources tell ESPN https://t.co/0uIDF7EYJx

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 1, 2019