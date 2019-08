Αντετοκούνμπο: To μπλε «Freak 1» είναι πανέμορφο και ταιριάζει με την φανέλα της Εθνικής (pic)

Κάθε ένα από το μοντέλα του «Freak 1» που εμφανίζονται σταδιακά, είναι το ένα πιο όμορφο από το άλλο. Αυτή την φορά σε αγώνα της «DrewLeague» εμφανίστηκε ένα νέο χρώμα στο μοντέλο των παπουτσιών του Γιάννη Αντετοκούνμπο, σε χρώμα μπλε, που αναμένεται να ταιριάξει άψογα με την νέα πολύ όμορφη φανέλα της Εθνικής ομάδας, που θα φορέσει η Ελλάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας.

A new Freak 1 colorway popped up at @DrewLeague. You mess with it?

: @aaronpooleimage pic.twitter.com/NZfT36XSWD

— SLAM Kicks (@SLAMKicks) July 31, 2019