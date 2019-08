O Ντουράντ έχει χτίσει 20 γήπεδα σε όλο τον κόσμο, με το τελευταίο να είναι πανέμορφο! (pics)

Ένα γήπεδο σε μια περιοχή μπορεί να δώσει μια διαφορετική διάσταση. Κανείς δεν είναι διαφορετικός εκεί μέσα, κανείς δεν χρειάζεται να ξεχωρίζει κάπως, δεν έχει σημασία αν κάποιος είναι μικρότερος ή μεγαλύτερος, όλοι μαζεύονται για έναν σκοπό. Μαζεύονται για να παίξουν και να ευχαριστηθούν το μπάσκετ.

Αυτό το ξέρει καλά ο Κέβιν Ντουράντ και έχει φροντίσει αυτό να φτάσει σε όσες περισσότερες περιοχές μπορεί. Μέσα από το ίδρυμα του, το «Kevin Durant Charity Foundation», έχει μια αποστολή, να φτιάξει σε όσες περισσότερες περιοχές μπορεί γήπεδα μπάσκετ. Μαζί με τους ανθρώπους που έχει γύρο του, ψάχνουν και δημιουργούν μοναδικά γηπεδάκια, για όλα τα παιδιά.

Τα τελευταία πέντε χρόνια έχει δημιουργήσει 20 γήπεδα μπάσκετ σε υποβαθμισμένες περιοχές σε 12 διαφορετικές πόλεις ανά τον κόσμο, που φτάνουν από την Οκλαχόμα, το Όκλαντ, μέχρι το Βερολίνο δημιουργώντας χώρους που θα κάνουν ευπρόσδεκτα όλα τα παιδιά. Ο Ντουράντ δίνει ενέργεια και χρήματα για να γίνουν όλα αυτά, με το ESPN να του δίνει το βραβείο «Sports Humanitarian of the yaer» για το 2018.

Το τελευταίο του δημιούργημα είναι στο Σαν Φρανσίσκο, που άφησε πίσω του για να φορέσει την φανέλα των Νετς και να μετακομίσει στο Μπρούκλιν, αλλά τα τρία χρόνια που πέρασε στους Ουόριορς τον έδεσαν με την πόλη. Το νέο αυτό αυτό γήπεδο δίνει ζωή και χρώμα στην περιοχή και το αποτέλεσμα είναι μοναδικό.

Το γήπεδο έκανε τα εγκαίνια του και ο KD ήθελε όσο τίποτα άλλο να είναι εκεί, χωρίς όμως οι υποχρεώσεις να τον αφήνουν, αφού βρίσκεται για την αποθεραπεία του στο Λος Άντζελες. Η δουλειά που έχει κάνει το Ντουράντ είναι εξαιρετική και δείχνει ότι ο χαρακτήρας του είναι ξεχωριστός εντός και εκτός παρκέ.

#KDCF celebrates the completion of its 20th #BuildItAndTheyWillBall court renovation project at Hayes Valley Playground in San Francisco, CA. ⁣

⁣

Special thanks to @jgebbia for his support & leadership. ⁣

⁣

Court by @apexer

⁣

Drone by ‘something new’ from @SkydioHQ pic.twitter.com/17TzDnGFwR

— Thirty Five Ventures (@35Ventures) July 30, 2019