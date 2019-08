«Ο Χόρι έχει 7 τίτλους, αλλά δεν είναι καλύτερος από Γκαρνέτ και Νοβίτσκι» (pic)

Αρκετοί θρύλοι της λίγκας δεν έχουν πάρει πρωτάθλημα ή έχουν κατακτήσει πολύ λιγότερα από αυτά που ίσως θα άξιζε η ποιότητα.

Ορισμένοι μικρότερης ποιότητας έτυχε να είναι σε ομάδα που να πάρει πρωτάθλημα και έτσι έχουν περισσότερα δαχτυλίδια στην τροπαιοθήκη τους.

Ο Κέντρικ Πέρκινς σχολίασε αυτό το θέμα χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τον εαυτό του και τον Ντουάιτ Χάουαρντ, αλλά και τους Χόρι, Γκαρνέτ και Νοβίτσκι.

«Ο Χόρι έχει 7 πρωταθλήματα, αλλά τον κάνει αυτό καλύτερο από τον Γκαρνέτ, τον Νοβίτσκι και τον Μπάρκλεϊ. Όχι διάολε. Εγώ έχω 1 πρωτάθλημα. Με κάνει καλύτερο από τον Χάουαρντ. Όχι διάολε», έγραψε.

— Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) July 31, 2019