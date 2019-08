Μια ευχή είναι το νέο τατουάζ που κοσμεί τον λαιμό του Ντέρικ Ρόουζ (vid)

Ο νέος παίκτης των Πίστονς έχει περάσει πολλά στην καριέρα του και χρειάστηκε να ξεπεράσει άπειρα εμπόδια για να φτάσει στην θέση που είναι σήμερα. Ο Ρόουζ εκμεταλλεύτηκε την καλοκαιρινή διακοπή για να χτυπήσει ένα νέο τατουάζ στον λαιμό του, το οποίο λέει «God Speed».

Αυτή η φράση είναι μια ευχή για να δίνει ελπίδα και επιθυμία σε ένα πρόσωπο να πετύχει έναν δύσκολο σκοπό ή μια αποστολή.

D-Rose has a new tattoo added to the collection: a neck tat that says "God Speed"

(via @Killer_tattoos) pic.twitter.com/3gIVGKUxlH

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 31, 2019