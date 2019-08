Το μεγάλο άλμα στην καριέρα του έκανε ο Μάρκο Γκούντουριτς.

Οι Γκρίζλις ανακοίνωσαν τον Σέρβο, ο οποίος θέλει να στεριώσει στο ΝΒΑ, όπως πολλοί συμπατριώτες του.

O Γκούντουριτς ήταν εκ των κορυφαίων της Φενέρ στην περσινή σεζόν, μετρώντας 9.4 πόντους μέσο όρο στη Euroleague και 47.7% τρίποντα.

JUST ANNOUNCED: We have signed Marko Gudurić to a multi-year contract.

Details: https://t.co/yPfNwueXjc pic.twitter.com/X5qPu2xMD7

— Memphis Grizzlies (@memgrizz) July 31, 2019