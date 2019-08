Καρμέλο από τα παλιά προπονείται στο υψηλότερο επίπεδο! (vid)

Συνεχίζει να προκαλεί τις ομάδες του ΝΒΑ ο Καρμέλο Άντονι, που δείχνει σε πολύ υψηλό επίπεδο στις προπονήσεις που κάνει.

Οι ομάδες μπορεί να μην τον εμπιστεύονται, εκείνος όμως δουλεύει σκληρά όλο το καλοκαίρι για να είναι στην καλύτερη του κατάσταση και φαίνεται πως το πετυχαίνει. Τα κιλά που κουβαλούσε το χειμώνα φαίνονται να έχουν χαθεί, ενώ μπασκετικά δείχνει σε πολύ καλή κατάσταση. Μένει να δούμε αν τελικά κάποια ομάδα θα κάνει το βήμα να τον αποκτήσει.

It was vintage Melo at Black Ops today

(via @Cbrickley603, harrington1313/IG) pic.twitter.com/TDKyeMQtVp

— ESPN (@espn) August 1, 2019