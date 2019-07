Οι Νικς θα έπαιρναν τον Καρμέλο αν υπέγραφαν δύο καλούς παίκτες (pic)

Οι Νικς είχαν σχεδι΄σει το καλοκαίρι να φέρουν δύο καλούς ελεύθερους παίκτες, αλλά κάτι τέτοιο δεν το κατάφεραν.

Σύμφωνα με τον Τσαράνια αν το κατάφερναν τότε είχαν κατά νου να υπογράψουν τον Καρμέλο Άντονι.

Ο «Μέλο» είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τη Νέα Υόρκη και ήταν ο ιδανικός προορισμός για την επιστροφή του στη δράση.

Ο ίδιος δημοσιογράφος πρόσθεσε πως ουδέποτε τέθηκε θέμα να λάβει μέρος στην προετοιμασία της Team USA.

If New York had landed two major free agents this summer, the franchise had planned to consider bringing back Carmelo Anthony, league sources say. More on @TheAthleticNBA: https://t.co/4fpaoeW0ko https://t.co/xvt0x0qQu6

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 31, 2019