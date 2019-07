Ο Τρε Γιανγκ πήρε μυικό βάρος και θα προπονηθεί με τον Κόμπι

Ο Τρε Γιανγκ περνάει το καλοκαίρι του στο γυμναστήριο και ε λίγο καιρό στο γήπεδο.

Σύμφωνα με το «Athletic» ο γκαρντ των Χοκς έχει προσθέσει περίπου 7 κιλά σε μυικό όγκο και σε λίγο καιρό θα συνεργαστεί με τον Κόμπι Μπράιαντ.

Ο θρύλος του παιχνιδιού αρέσκεται να βοηθάει νέους παίκτες και θα δουλέψει με τον Γιανγκ στο παιχνίδι μέσης απόστασης.

Trae Young has gained 12 to 16 pounds of muscle this offseason and plans to work on his midrange game with Kobe in August, per @ChrisKirschner pic.twitter.com/DslEV2Oawh

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 31, 2019