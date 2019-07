Αναλαμβάνει πόστο στους Ουίζαρντς ο Τζόνι Ρότζερς (pic)

Στους Ουίζαρντς θα βρίσκεται τη νέα σεζόν ο Τζόνι Ρότζερς.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ που κατέκτησε τη Euroleague αναλαμβάνει ρόλο υπευθύνου για τις προσωπικές σχέσεις με τους παίκτες. Αυτή η θέση κάνει... πρεμιέρα στην ομάδα της Ουάσινγκτον.

Στο παρελθόν δούλεψε ως scout σε Θάντερ και Κλίπερς.

Wizards GM Tommy Sheppard is hiring Clippers executive Johnny Rogers to a newly created role of VP of Pro Personnel, league sources tell @ZachLowe_NBA and me. Rogers has built a strong scouting reputation both here and abroad with the Clippers and Thunder.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 30 Ιουλίου 2019