Χαλαρώνουν ενόψει της νέας σεζόν οι NBAers, αλλά δεν σταματούν να παίζουν μπάσκετ.

Οι Χουντ, Ραντλ και Χουντ συνάντησαν τον Γκλεν Ντέιβις και έπαιξαν διπλό.

Ο Big Baby τους έδειξε τον σωστό δρόμο, αφού φόρεσε φανέλα Μάικλ Τζόρνταν.

Δείτε μερικές φάσεις

Ben Simmons, Julius Randle and Rodney Hood putting in work with Big Baby Davis

Big Baby's even got the MJ jersey on

(via @swishcultures_)

pic.twitter.com/j52JIgiSo7

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) July 30, 2019