Μια εκπληκτική ντρίμπλα πίσω από την πλάτη έκανε ο Λούκα Ντόντσιτς στους Μπέβερλι και Γκόρτατ, μια φάση που ξεχώρισε το ΝΒΑ, αφού διανύουμε την εβδομάδα ντρίμπλας.

Θυμηθείτε την φοβερή φάση που μας πρόσφερε ο σταρ των Μάβερικς.

M A G I C

At #16... @luka7doncic goes behind his back to split the defense for the @dallasmavs! #NBAHandlesWeek pic.twitter.com/u0tSg3hYjf

— NBA (@NBA) July 30, 2019