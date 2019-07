Διασκεδάζουν στα workouts οι παίκτες των Χοκς.

Ο Μπέμπρι προσπάθησε να πιάσει τον Γιανγκ σε μια άσκηση και ξεκαρδίστηκαν στα γέλια.

Περνάνε καλά στην Ατλάντα, η οποία θα έχει ένα νεανικό και ταλαντούχο σύνολο για τη νέα σεζόν (Kόλινς, Γιανγκ, Χουέρτερ, Χάντερ, Πάρκερ και Ρέντις)

OK but the Hawks’ summer workouts look pretty fun (via @ATLHawks) pic.twitter.com/1ljX9hSvPB

— SLAM (@SLAMonline) July 30, 2019