Η περίφημη Run TMC (Tιμ Χάρνταγουεϊ, Μιτς Ρίτσμοντ και Κρις Μάλιν) των Ουόριορς αποτέλεσε μια από τις πιο fun to watch ομάδες στην ιστορία του ΝΒΑ και... τρέλανε κόσμο από το 1989 ως το 1991.

Μπορεί τα χρόνια να πέρασαν για τους Ρίτσμοντ και Μάλιν, αλλά τα πρώην αστέραι των πολεμιστών έδειξαν πως τα.. στάζουν ακόμα τα τρίποντα τους.

Δείτε το video

The M & C in RUN TMC!

NBA greats Chris Mullin & Mitch Richmond in 2019.

(Via @LucaVirgilio)

pic.twitter.com/olvHixFB7V

— Ballislife.com (@Ballislife) July 30, 2019