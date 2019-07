Τέιτουμ για ΛεΜπρον: «Προβληματιζόμαστε γιατί είναι χαρούμενος για τον γιο του;» (pic)

Ο «Βασιλιάς» βρέθηκε σε παιχνίδι του μεγάλου του γιου Μπρόνι και χάρηκε με την ψυχή του τις προσπάθειες του γιου του. Μάλιστα, στον έντονο πανηγυρισμό του, του έφυγε το παπούτσι και το μάζεψε για επιστρέψει στην θέση του χοροπηδώντας.

Ένας λογαριασμός στο twitter έσπευσε να τονίσει ότι αυτή η συμπεριφορά είναι γελοία και περίεργη, με τον Τζέισον Τέιτουμ να αναλαμβάνει δράση. Ο νεαρός άσος των Σέλτικς, υπερασπίστηκε τον ΛεΜπρον και σχολίασε ότι και εκείνος ανυπομονεί να μεγαλώσει ο γιος του για τον υποστηρίζει.

«Με τόσους πατεράδες που δεν υποστηρίζουν τα παιδιά τους, προβληματιζόμαστε γιατί είναι χαρούμενος με τον γιο του. Αυτό είναι τρελό. Δεν μπορώ να περιμένω να μεγαλώσει ο γιος μου και να τον υποστηρίζω σε ότι θέλει να κάνει».

With so many fathers not supporting there kids we get upset because he is genuinely happy for his son! Lol that’s crazy I can’t wait till my son get older and I get to support him with whatever he wants to do! https://t.co/pUCZOlZreD

