Ο GM της ομάδας του Χιούστον αποφάσισε να παινέψει το... σπίτι του.

Ο Ντάριλ Μόρεϊ ρωτήθηκε για το ποιος παίκτης είναι καλύτερος σκόρερ ανάμεσα σε Χάρντεν και Τζόρνταν και απάντησε υπέρ του «μούσια».

Δημοκρατία έχουμε, ελευθερία άποψης υπάρχει, αλλά ούτε ο Χάρντεν δε θα ψήφισε τον εαυτό του στο συγκεκριμένο δίλημμα.

BETTER NBA SCORER: James Harden or Michael Jordan? @dmorey is going with his guy The Beard pic.twitter.com/AqqOLhLnJu

