Δεν σταματά τη δουλειά ο Άντονι Ντέιβις, που προπονείται σκληρά και στην offseason.

O ψηλός των Λέικερς θέλει να είναι έτοιμος για τη νέα σεζόν και κάνει τις ασκήσεις του παρέα με τον Τζρου Χόλιντεϊ που είχε συμπαίκτη στους Πέλικανς.

Στόχος του Μονόφρυδου είναι το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του με την ομάδα του ΛεΜπρόν Τζέιμς.

AD putting in work with Jrue while rocking that purple and gold

(via yungsalt/IG) pic.twitter.com/ISWUUqHs2V

— Bleacher Report (@BleacherReport) 29 Ιουλίου 2019